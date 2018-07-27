РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июл. Подольский городской суд вынес приговор бывшему следователю Андрею Виноградову, который летом 2017 года сбил пожилую женщину в Подольске, ему дали 2,5 года колонии и взыскали в пользу потерпевшей миллион рублей, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему следователю СУ УМВД России по городскому округу Подольск Виноградову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Оставление в опасности».

«Приговором суда Виноградову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления автотранспортными средствами сроком на 2 года. Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что днем 2 июля 2017 года Виноградов, двигаясь на личном автотранспорте по проезжей части со стороны улицы Центральной в сторону улицы Богородская поселка Поливаново, совершил наезд на 79-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая получила множественные телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Во время ДТП Виноградов находился в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места происшествия. На стадии предварительного следствия экс-полицейский полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.