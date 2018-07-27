РИАМО – 27 июл. Народный артист СССР, депутат Госдумы 80-летний Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил источник в нижней палате парламента. Собеседник агентства также выразил уверенность в том, что Кобзон поправится.
«Он сильный и всегда побеждает», – сказал он.
Ранее жена певца сообщила, что он был направлен в больницу на плановое обследование.
По данным СМИ, Кобзон находится в отделении нейрохирургии в одной из столичных больниц.
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