РИАМО – 27 июл. Народный артист СССР, депутат Госдумы 80-летний Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил источник в нижней палате парламента. Собеседник агентства также выразил уверенность в том, что Кобзон поправится.

«Он сильный и всегда побеждает», – сказал он.

Ранее жена певца сообщила, что он был направлен в больницу на плановое обследование.

По данным СМИ, Кобзон находится в отделении нейрохирургии в одной из столичных больниц.