РИАМО - 27 июл. Сотрудники полиции проверяют информацию о стрельбе на перекрестке Весенней и Ангарской улиц в Москве, правоохранители ищут свидетелей произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Сейчас проводится проверка по факту сообщений граждан на службу «02». В 9:49 поступило такое сообщение о хлопках на улице Ангарская. На данный момент заявлений за медпомощью не поступало», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас сотрудники полиции проверяют прилегающую территорию и ищут свидетелей инцидента.

Ранее в столичном районе Западное Дегунино мужчина открыл стрельбу из пистолета, его сопровождали еще двое молодых людей. После инцидента мужчины скрылись.