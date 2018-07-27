РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июл. В подмосковном Королеве выдали свидетельство архитектурно-градостроительного облика для строительства пристройки к школе №20, сообщается на странице Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области в Instagram.

В новом здании разместятся помещения блока начальной школы на 500 учащихся. В итоге суммарная вместимость школы составит 1 375 человек.

«Свидетельство архитектурно-градостроительного облика выдано на пристройку к школе №20 в Королеве», – говорится в сообщении.

На пришкольной территории будет проведено комплексное благоустройство. Будут созданы площадки ГТО, волейбольная, баскетбольная, разновозрастные площадки для игр и отдыха, а также учебно-опытная зона с детской эко-тропой, площадка для поведения общешкольных мероприятий.