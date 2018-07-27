РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске согласно новой концепции главного парка горокруга благоустроят набережную реки Пахры, на ней сделают лодочную станцию и пляж, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский 26 июля провел совещание, на котором обсудили концепции реконструкции и благоустройства парков на территории городского округа Подольск. В нем приняли участие руководители архитектурных организаций, а также представители комитета по культуре и туризму. ООО «Архитектурное бюро «Бинолим»» разрабатывает концепцию благоустройства парка имени Виктора Талалихина, ООО «Бор» – детского городского парка в микрорайоне Климовск. После более детальной проработки концепции парков будут представлены на общественные обсуждения с жителями.

«В парке Талалихина основной акцент сделан на обустройство набережной реки Пахры. Предлагается благоустроить пляжи и разместить лодочную станцию, сделать удобные спуски к реке. Зона аттракционов останется на прежнем месте, появятся дополнительные смотровые площадки, а в дальней части парка разместят веревочный аттракцион, площадку для пейнтбола, стрит-бола и других спортивных игр. Зону напротив горнолыжного склона отведут под хозяйственные постройки, пункт проката спортинвентаря, а также питомник для растений», – говорится в сообщении.

В парке Талалихина планируется сделать от пяти до шести входов, обустроить центральную входную группу. Слева от главного входа разбить ботанический сад и открыть красивый вид на храм Воскресения Христова. На склоне предлагается разместить памятник Талалихину, переместив его с места, где он сейчас находится. На этой площадке планируют оставить каток. Танцевальную веранду расширят с учетом прилегающей поляны, сделают навесы, удобные места для отдыха жителей. В летнее время эту площадку будут использовать для танцев и проведения массовых мероприятий, а зимой превращать в каток.