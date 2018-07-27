РИАМО - 27 июл. В ходе драки на Курском вокзале в Москве погиб человек, участников конфликта задержали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

«Сегодня ночью в 02:15 сотрудниками транспортной полиции на Курском вокзале Москвы при патрулировании платформ поездов дальнего следования был замечен конфликт между молодыми людьми. Увидев приближающихся полицейских, участники потасовки разбежались. На месте происшествия стражи порядка обнаружили двоих граждан с телесными повреждениями. Была незамедлительно вызвана бригада медиков, однако до ее прибытия один из мужчин скончался», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские в течение 15 минут задержали организатора драки.

«В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий «по горячим следам» установлен и доставлен в линейное управление внутренних дел на станции «Москва – Курская» еще один подозреваемый», - подчеркнул собеседник.

По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники, в том числе организатор, находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются остальные лица, причастные к происшествию, принимаются меры для их задержания.

Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.