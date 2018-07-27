РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 июл. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в микрорайоне Силикат городского округа Котельники планируют открыть до 5 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

В пятницу заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов совместно с представителями администрации, Госжилинспекцией, Госадмтехнадзором и другими ведомствами провел объезд городского округа Котельники. В частности, он проверил ход строительства ФОКа, которое планировали завершить в 2017 году.

«ФОК откроют до 5 сентября. Его наполняемость составит 80%», – сказал Булгаков.

Строительство объекта началось в 2016 году. Общая площадь двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров. В нем откроются секции: дзюдо, баскетбол, футбол, волейбол, гимнастика. Помимо этого, будут проводиться занятия с пенсионерами и детьми с ограниченными возможностями.

В спорткомплексе будут располагаться универсальный спортивный и тренажерный залы, тренерские, ряд административно-бытовых помещений, медицинский кабинет. Строительство комплекса осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» при софинансировании из областного и местного бюджетов.