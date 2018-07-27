РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. В балашихинской городской больнице имени Дегонского заработал новый рентгеновский аппарат типа «С-Дуга», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В травматологическом отделении Балашихинской городской больницы имени Дегонского введен в эксплуатацию новый рентген аппарат типа «С-Дуга». С его помощью врачи уже провели порядка 20 операций», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он добавил, что оборудование поступило в больницу по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья». Стоимость аппарата составляет порядка 7 миллионов рублей.

«Врачи Балашихинской больницы применяют С-дугу при проведении операций по малоинвазивному остеосинтезу. Использование оборудования позволяет минимизировать последствия оперативного вмешательства и, как следствие, сократить период восстановления пациента. Благодаря аппарату, врачи могут проводить операции с минимальным разрезом – всего два сантиметра. Тогда как без применения оборудования приходилось делать разрез порядка 30 сантиметров», – сообщил Марков.

В Московской области продолжается оснащение медицинских учреждений современным оборудованием. Только до конца лета в медицинские учреждения поступят порядка 130 единиц техники.