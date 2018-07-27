РИАМО - 27 июл. В Москву в середине лета пришла настоящая жара - днем в пятницу максимальная температура воздуха составит 31 градус тепла, москвичей просят быть внимательными и не забывать о мерах предосторожности - пить больше воды и носить головные уборы, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по городу Москве.

«По информации синоптиков Росгидромет, днем 27 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30-31 градус тепла», - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует быть острожными и внимательными, не проводить много времени на солнце, выбирать одежду и головные уборы светлых тонов и пить больше воды. В случае возникновения происшествий звонить по номеру 101.

Ранее синоптики предупреждали о рекордных 33 градусах тепла в пятницу, 27 июля.