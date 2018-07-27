РИАМО - 27 июл. Проблемы около 20 тысяч дольщиков решили в Подмосковье за пять лет, власти потратили на эти цели 50 миллиардов рублей, сообщил в пятницу на Всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За последние пять лет нам удалось решить проблему 20 тысяч дольщиков, стоило это нам 50 миллиардов рублей. Сейчас у нас следующая стадия - 8 тысяч дольщиков, которые тоже требуют вернуть им квартиры», - сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что ужесточение правил поможет решить проблему обманутых дольщиков.

«Я очень надеюсь, что ужесточение позволит нам раз и навсегда закрыть тему появления новых обманутых дольщиков, потому что сегодня, к сожалению, целые подразделения в нашем Минстрое занимаются тем, что администрируют работу строительных компаний, чтобы они соблюдали требования закона и договоров», - подчеркнул глава региона.

В свою очередь министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев подчеркнул, что новое законодательство не должно повлиять на ход жилищного строительства.

«Процедуры, которые введены, ни в коем случае не должны остановить жилищное строительство. Очень важно в этот переходный период, чтобы система не встала, чтобы мы не потеряли темп, квартиры должны продолжать сдаваться и должны продолжать строиться. При этом новые процедуры должны в максимально короткий срок заработать», - отметил Якушев.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин сообщал, что еще 5 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получат ключи от своих квартир до конца 2018 года.