РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Сотрудники ГИБДД Подольска 28 и 29 августа будут проверять водителей горокруга на трезвость в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения, что в предстоящие выходные – 28 и 29 августа – на территории обслуживания отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»», – говорится в сообщении.

Очевидцев, которые заметили пьяного водителя на территории округа, просят сообщать о данном факте в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15 и 8(496)754-66-38.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.