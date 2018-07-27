РИАМО - 27 июл. Бесплатную противовирусную терапию гепатита С провели для 624 пациентов за полгода 2018-го в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), сообщил журналистам в пятницу руководитель гепатологического отдела МОНИКИ Павел Богомолов.

«В этом году 624 пациента получили противовирусную терапию. И 160 пациентов в ближайшее время начнут лечить в МОНИКИ», - сказал Богомолов.

По словам главного гепатолога медучреждения, противовирусная терапия также оказывается пациентам из других регионов.

«Из других субъектов РФ 1075 пациентов прошли терапию в МОНИКИ», - добавил Богомолов.

Ежегодно на площадке в МОНИКИ специалисты рассказывают о результатах по успешному проведению противовирусной терапии гепатита С среди различных слоев населения.

С 2019 года МОНИКИ будет проводить аккредитацию прошедших переподготовку медиков>>