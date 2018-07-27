РИАМО - 27 июл. Ремонт моста через реку Черную на 121 километре автодороги М5 «Урал»-Коломна-М5 «Урал» в городском округе Луховицы завершили в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В ходе работ выполнено устройство монолитной железобетонной плиты и заменено дорожное покрытие с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Проведена замена водоотводных лотков, ремонт пролетного строения моста и опор», - говорится в сообщении.

Кроме того, для обеспечения безопасности движения установлено металлическое барьерное ограждение, лестничные сходы, а также перильные ограждения.

Мост через реку Черную является социально значимым объектом для жителей городских округов Луховицы и Коломенский. Ежедневно по региональной автодороге М-5 «Урал»-Коломна-М-5 «Урал», которая переходит в федеральное Новорязанское шоссе, проезжает порядка 18 тысяч автомобилей.

Заказчиком работ является подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГБУ «Мосавтодор», генподрядчиком – ООО «Гелиос». Ремонт сооружения начался в октябре 2017 года.