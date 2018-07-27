РИАМО - 27 июл. Полное лунное затмение может оказать влияние на излишне впечатлительных и эмоционально неустойчивых людей, в день затмения и короткий период после им рекомендуется пить успокаивающий чай из трав и больше гулять, сообщил РИАМО ведущий специалист «Психологического центра на Волхонке» Илья Шабшин.

В этом году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. В пятницу Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере, и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

«Все зависит от базового психологического состояния, в котором человек находится. Если он психологически здоров и эмоционально устойчив, то такие вещи, как затмение, на него не повлияют. Но если человек находится в эмоционально неустойчивом состоянии, если он долгое время в стрессе или если он по природе тонко чувствующий, впечатлительный, то тогда он действительно может больше тревожиться, волноваться, начать хуже спать и даже чувствовать какие-либо физические симптомы», - сказал Шабшин.

Таким людям психолог посоветовал незадолго до затмения и немного после пропить чаи из успокоительных трав и запланировать на этот день какие-либо приятные занятия, например, прогулку в парке, посещение выставки или концерта.

Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21:24 до 01:20). Оно будет хорошо видно практически на всей территории России. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.