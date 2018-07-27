РИАМО - 27 июл. Фонд ГК «Регион» получил 3,5 гектара в центре Москвы, ранее принадлежавших ЮКОСу, на них девелопер Ingrad Романа Авдеева построит жилой квартал, пишет в пятницу газета «Ведомости».

«Структура группы «Регион» может построить жилой квартал рядом с бывшей штаб-квартирой нефтяной компании ЮКОС. Именно здесь – на 3,5 гектарах по Дубининской улице – в 2015 году градостроительно-земельная комиссия разрешила фирме «Топмастер-риэлти» и связанным с нею фирмам возвести комплекс общей площадью 111 тысяч квадратных метров. Из них под жилье предполагалось отвести 87,5 тысяч квадратных метров, остальное – под коммерческую недвижимость и социальную инфраструктуру», – говорится в статье.

«Топмастер-риэлти», учрежденная ЮКОСом, в 2007 году, вместе с другими активами нефтяной компании по итогам аукциона досталась фирме «Прана». Впоследствии львиную часть этих активов у «Праны» выкупила «Роснефть». Согласно ЕГРЮЛу единственный владелец «Топмастер-риэлти» – «Промконтракт»; доли последнего внесены в закрытый инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции» под управлением «дочки» группы «Регион» – «Регион портфельные инвестиции».

Строить жилой квартал на Дубининской улице скорее всего будет один из крупнейших застройщиков Московского региона – Ingrad, указывают два консультанта, работавших с ней.

Портфель Ingrad насчитывает около 3 миллионов квадратных метров. Основной владелец – структура контролирующего акционера Московского кредитного банка Романа Авдеева. В 2017 году фирма ИК «Алгоритм», входящая в «Регион портфельные инвестиции», купила около 18% девелопера.

Главное преимущество проекта на Дубининской улице – расположение в центре города, менее чем в 1 километре от Садового кольца и вблизи станции метро «Павелецкая». Он находится в пешей доступности от нескольких офисных центров, а значит, жилье в новом проекте будет интересно не только для собственного проживания, но и инвесторам, которые в дальнейшем смогут найти арендаторов среди сотрудников близлежащих компаний.