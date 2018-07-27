РИАМО - 27 июл. Неизвестный разбил стекло в кроссовере Nissan Qashqai на Можайском шоссе и похитил оттуда 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В полицию от женщины 1984 года рождения поступило сообщение о краже по адресу: Можайское шоссе, дом 3, корпус 1.

«У дома по указанному адресу неизвестный, разбив стекло в автомобиле Nissan Qashqai, которым управлял ее знакомый 1988 года рождения, из салона совершил кражу принадлежащих женщине 1,24 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовно дело, добавил он.