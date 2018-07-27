РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 июл. Первого сентября нынешнего года в Котельниках откроют второй выезд из микрорайона Южный, который будет идти через лес, сообщил зампредседателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

В пятницу Пестов совместно с временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Андреем Булгаковым, представителями Госжилинспекции, Госадмтехнадзора и других ведомств провел инспекционный объезд Котельников. В частности, он посетил микрорайон Южный.

«Второй выезд из микрорайона Южный, который идет через лес, откроют 1 сентября. Сейчас там активно ведутся работы», – сказал Пестов.

По словам Булгакова, жители участвовали в разработке проекта дороги. Также там планируют сделать освещение.

Делегация также проинспектировала строительство школы в микрорайоне Южный. Пестов отметил, что необходимо проверить, хватит ли 1,2 тысячи мест в строящейся школе для ликвидации второй смены. Он поручил провести совещание.