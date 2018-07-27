РИАМО – 27 июл. До 1 октября Минпромторг России должен решить, следует ли вводить в России утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы, законопроект о введении нормы может быть готов уже к 1 октября 2019 года, пишет в пятницу газета «Известия».
«Минпромторг прорабатывает вопрос о целесообразности, механизмах и сроках реализации ряда мер, которые будут направлены на увеличение спроса на алюминиевую продукцию в различных отраслях промышленности. Такое поручение ведомство получило по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака», — говорится в материале.
Среди прочих предложений по дополнительным мерам стимулирования спроса значится и «введение утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы». Срок исполнения поручения — 1 октября.
«Если такой шаг одобрят, проекты федерального закона и постановления правительства относительно введения утилизационного сбора на велосипеды подготовят уже к 1 октября 2019 года. Ответственными ведомствами в данном вопросе являются Минпромторг и Минприроды», — уточняется в материале.
Глава Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии Павел Шмидов поддерживает идею введения в России утилизационного сбора на велосипеды и рамы для них. По его мнению, такой сбор может составить до 10% от стоимости велосипеда на прилавке.
При этом для отечественных производителей должна быть предусмотрена компенсация по уплате такого платежа по аналогии с тем, как этот вопрос решается в автомобильной промышленности. В итоге на российскую продукцию цены не повысятся, а на зарубежную продукцию они вырастут пропорционально.
Как напоминается в статье, утилизационный сбор — разовый платеж в пользу государства, который взимается для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни, здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта. Сейчас такой сбор в России существует для автомобилей как импортных, так и отечественных. В первом случае он уплачивается владельцем транспортного средства, во втором — производителем, который затем может рассчитывать на компенсацию из бюджета. Его сумма зависит от объема двигателя машины. Если сбор не уплачен, то автомобиль нельзя будет поставить на учет.
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