РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В микрорайоне Климовск Подольска разбил свой шатер краснодарский цирк-шапито LoRRus, в пятницу он покажет свое первое представление, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник цирка.

«Краснодарский цирк-шапито LoRRus разбил свой шатер возле ТЦ «Гран Сити» в микрорайоне Климовск по адресу: улица Симферопольская, дом 35. Первое представление артисты покажут 27 июля, начало в 18:30. Цирк пробудет в городе до 5 августа. По выходным в субботу и воскресенье представления будут начинаться в 17:00, в будни – в 18:30», – сказал сотрудник.

В программе клоуны, головокружительные трюки воздушных гимнастов под куполом цирка, жонглеры, эквилибристы, канатоходцы, акробатическая пара, иллюзия, трансформации, а также аттракцион дрессированных животных: африканские львы, еноты, обезьяны, пони, ослики, верблюды и другие. Продолжительность программы 2,5 часа с антрактом. Подробности можно узнать по телефону: 8(960)039-06-89.

Цирк LoRRus гастролирует по России и СНГ уже 17 лет. Основан династией Усеновых – канатоходцев, акробатов, жонглеров, дрессировщиков верблюдов и обезьян. В цирке работают профессиональные артисты с опытом работы более 10 лет.