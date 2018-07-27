РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 июл. Женщину, у которой при досмотре обнаружили свыше 2,5 граммов героина, задержали в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель Главного управления МВД России по Московской области.

«25 июля в 23:00 на улице Панфилова в поселке Нахабино Красногорска оперуполномоченные установили и доставили в отдел полиции 35-летнюю гражданку В., у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 2,68 грамма героина», – сообщил представитель.

Он уточнил, что в настоящее время женщина задержана. 26 июля по данному факту в следственном управлении УМВД возбудили уголовное дело.