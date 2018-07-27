РИАМО - 27 июл. Московские спасатели оказали помощь тонущему мужчине, у которого свело ногу при попытке переплыть Москву-реку на западе столицы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«В 9:41 спасатели при патрулировании заметили мужчину в Москве-реке, который сигнализировал о помощи. В 9:42 спасатели ПСС «Кунцево» подошли к тонущему на катере и доставили его на берег, где оказали первую помощь», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ЧП произошло в Западном округе в зоне ответственности ПСС «Кунцево» в 700 метрах от станции и 60 метрах от берега.

«Трезвый мужчина 32-х лет пытался переплыть Москву-реку в запрещенном месте, но не рассчитал свои силы – свело ногу. В 9:58 убыл с друзьями», – заключил сотрудник пресс-службы.