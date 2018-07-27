РИАМО - 27 июл. Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области - главный судебный пристав региона Николай Коновалов рассказал в интервью РИАМО, как отменяется временное ограничение на выезд за границу и сколько дней нужно иметь в запасе невыездному должнику на погашение долга, чтобы не испортить себе отпуск.

«Жителям Московской области я рекомендую иметь в запасе минимум три дня − срок, при котором ограничение в праве выезда будет гарантированно снято. Хотя наша служба открывает доступ через 23 минуты после оплаты долга, следует учитывать время, необходимое для технических операций смежных ведомств», - сказал Коновалов.

Он подчеркнул, что информация о снятии ограничения на выезд за границу проходит в три этапа. Первый - когда денежные средства вносятся через банкоматы или через различные электронные сервисы. После этого деньги поступают в бюджет и сведения о них отображаются в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

«После отражения оплаты в ГИС ГМП наступает второй этап − вынесение и направление постановления об отмене ограничения уполномоченным судебным приставом. Это занимает 23 минуты», - добавил Коновалов.

И третий этап, когда все пункты пропуска Пограничной службы ФСБ Российской Федерации получают данное постановление, и уже пограничники дают разрешение на пересечение границы.

«Чтобы при пересечении границы не возникло неприятных сюрпризов, необходимо проверять и при наличии оплачивать задолженности за три дня до вылета», - заключил глава УФССП по Московской области.

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