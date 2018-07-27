РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 июл. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников работы по строительству водопровода закончат 15 августа, ускорить работы поручил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу Пестов совместно с временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Андреем Булгаковым, представителями Госжилинспекции, Госадмтехнадзора и других ведомств провел инспекционный объезд Котельников. Он проверил строительство водопровода протяженностью 1,7 километров, который соединит ВЗУ микрорайонов Ковровый и Силикат. Изначально его планировали достроить до 1 сентября.

«Надо ускорить работы. Завершить необходимо 15 августа», – сказал Пестов.

По словам Булгакова, в настоящее время работы по прокладке трубопровода выполнены на 80%.

«Для подачи московской водопроводной воды необходимо также провести прочистку и промывку ранее построенного участка водопровода, который также выполнен на 80%, и установить на ВЗУ «Белая Дача» более производительное насосное оборудование, позволяющее обеспечить дополнительный объем воды», – сказал Булгаков.

Строительство водопровода позволит обеспечить жителей микрорайона Силикат московской водопроводной водой в объеме 2,5 тысячи кубометров в сутки.