РИАМО - 27 июл. Крупные торговые магистрали в Москве стали менее привлекательными для арендаторов коммерческих помещений из-за ужесточения правил парковки, так, на Кутузовском проспекте пустует более четверти площадей, а арендаторы предпочитают пешеходные улицы, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Крупнейшие столичные проспекты — Ленинский, Мира, Кутузовский, Комсомольский и Ленинградский — не могут вернуть расположение арендаторов коммерческих помещений. <…> По итогам января—июня 2018 года доля вакантных помещений стрит-ритейла на этих городских магистралях в среднем составила 13,4%, что всего на 2,9 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в материале.

По словам директора направления стрит-ритейл Knight Frank Виктории Камлюк, арендаторы, среди которых преобладали магазины люксовых товаров, ушли с Кутузовского проспекта после реконструкции улицы, в результате которой исчезла возможность стихийно парковаться на тротуарах.

«Брокеры ждали, что место люксовых ритейлеров займут продавцы товаров повседневного спроса в массовом ценовом сегменте. Эти ожидания частично оправдались. Взамен ушедших ресторанов «Zолотой», Peshi, автосалона Porsche, магазинов No One открылось несколько продуктовых точек («ВкусВилл», «МясновЪ», AB Daily), два «Мосхозторга» и ресторан «Рыбный порт», — добавляется в материале.

Камлюк отметила, что Кутузовский проспект может быть интересен продуктовым супермаркетам, ресторанам и банкам, но ставки аренды здесь неконкурентные, по сравнению с более интересными с точки зрения пешеходного трафика Садовым кольцом и спальными районами города.

Из-за высокой вакансии верхняя граница диапазона ставок аренды на Кутузовском проспекте опустилась на 12% до 75 тысяч рублей за 1 квадратный метр, а нижняя осталась на уровне 40 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год.

Среди городских магистралей наибольшим спросом у арендаторов пользуется Комсомольский проспект, где вакансия 9,1%, и Ленинский проспект (9,6%). На обоих проспектах более плотная жилая застройка, плюс у них есть дублеры.

«На Ленинградском проспекте вакансия упала на 3 процентных пункта до 14%, а на проспекте Мира — на 2 процентных пункта до 13%. Структура арендаторов по профилю деятельности неоднородна на всех крупных магистралях. На Комсомольском и Ленинском проспектах преобладают магазины товаров для дома (20,6%), на проспекте Мира и Ленинградском проспекте максимальную долю площадей — 17% — занимают заведения общественного питания», — уточняется в материале.

Руководитель отдела стрит-ритейла JLL в Москве Юлия Назарова отметила, что стрит-ритейл на магистральных улицах всегда менее востребован у арендаторов, чем такие же помещения в центральных торговых коридорах, поэтому на больших проспектах больше свободных площадей. Противоположная ситуация сложилась на основных торговых улицах, включая Арбат, Никольскую, Покровку, Патриаршие пруды. Сейчас на таких улицах пустуют 8% помещений стрит-ритейла — это минимальное значение за последние четыре года.