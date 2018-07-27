РИАМО - 27 июл. Запрет на выезд за рубеж позволил судебным приставам в Подмосковье взыскать свыше 130 миллионов рублей с должников за пять месяцев этого года, сообщил в интервью РИАМО руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области - главный судебный пристав региона Николай Коновалов.

«За пять месяцев текущего года ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации почти 56 тысяч должников – жителей Московской области. За счет применения данной меры уже взыскано почти 132 миллиона рублей», - сказал Коновалов.

Он отметил, что временное ограничение неплательщиков в праве на управление автомобилем также является одной из самых эффективных мер по взысканию задолженностей.

«В этом году мы ограничили в праве управления транспортными средствами более 3 тысяч должников, что позволило взыскать почти 39 миллионов рублей. В прошлом году за аналогичный период с помощью данной меры взыскано 36 миллионов рублей», - добавил Коновалов.

Полную версию интервью читайте здесь.