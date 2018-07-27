РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 июл. Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов в пятницу поручил властям Котельников передать неблагоустроенную детскую площадку на 3-м Покровском проезде в муниципальную собственность, ранее она находилась в частной собственности, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу Пестов совместно с представителями администрации, Госжилинспекцией, Госадмтехнадзором и другими ведомствами провел объезд городского округа Котельники. В его рамках он проверил чистоту и содержание детских площадок.

«Площадка у дома №3 на 3-м Покровском проезде в ненадлежащем состоянии. Она находится на частной земле, ее надо передать в муниципальную собственность и благоустроить», – сказал Пестов.

Временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков отметил, что жителям приходится идти мимо площадки к станции метро «Котельники» по неосвещенной дороге в лесу. Она также находится на частном участке в микрорайоне Опытное поле. Теперь данную дорогу будет обслуживать и благоустраивать муниципалитет.