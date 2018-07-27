РИАМО - 27 июл. Столичные владельцы электромобилей не смогут пользоваться зарядками для электробусов, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«Зарядка для электробусов - это специфичная конструкция, она не предназначена для использования подзарядки обычных электрических автомобилей. Это совершенно другая конструкция. Это достаточно большая конструктивная опора, которая представляет из себя высокую башню с токоприемником, и с транспортного средства поднимается специальное устройство, через которое оно заряжается, то есть это технологически немного разные вещи», - сказал Пронин.

Ранее он сообщил, что столичные власти подсчитали, что электробусы окажутся на 10% дешевле в эксплуатации во всем жизненном цикле, чем троллейбусы.

Компании КамАЗ и ГАЗ в сентябре доставят в Москву первые 30 электробусов, а в рамках всего контракта столица получит еще 200 транспортных средств.

Запуск электробусов в Москве. ИНФОГРАФИКА>>