РИАМО - 27 июл. В отделах службы судебных приставов в Подмосковье священнослужители проводят беседы с неплательщиками алиментов на детей, чтобы убедить их погасить задолженность, сообщил в интервью РИАМО руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области - главный судебный пристав региона Николай Коновалов.

«В наших структурных подразделениях в рамках Протокола о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Русской православной церкви проводятся беседы священнослужителей с должниками по алиментным обязательствам», - сказал Коновалов.

По его словам, иногда после встреч с священнослужителем неплательщики алиментов начинают искать работу, выплачивать задолженность и даже стараются наладить общение со своими детьми.

«Что касается нестандартных методов воздействия на неплательщиков алиментов, то в плане взысканий они малоэффективны. Однако помогают привлечь внимание к проблеме, вызвать общественное порицание недобросовестных родителей. <…> Я твердо уверен, любые стандартные и нестандартные методы, которые помогут восстановить законные права ребенка, должны использоваться», - добавил Коновалов.

Ежегодно в Подмосковье привлекают к уголовной ответственности более 1 тысячи неплательщиков алиментов на содержание детей.

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