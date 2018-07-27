РИАМО (СТУПИНО) – 27 июл. Труп 38-летней женщины обнаружили в машине на обочине трассы в городском округе Ступино, сообщил Ступинскому информагентству источник в Ступинском территориальном управлении силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».

По его словам, информация о несчастном случае поступила в ПЧ-269 Ступинского ТУСиС в пятницу около 06:45.

«На 78 километре трассы М-4 «Дон» женщина 1980 года рождения, управлявшая автомобилем Volkswagen Polo, съехала на обочину. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что женщина уже мертва», – сказал собеседник агентства.

По данным агентства, медики скорой помощи также констатировали скоропостижную смерть женщины. Ведется медико-судебная экспертиза.