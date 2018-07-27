РИАМО - 27 июл. Сотрудники столичной полиции задержали 29-летнего жителя Москвы, который подозревается в краже около 8 миллионов рублей из сейфов банка, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В ОМВД России по Нагорному району поступило сообщение о краже от представителя кредитной организации. По его словам, в ходе проведения ревизии сейфовых комнат, расположенных в Электролитном проезде, установлено, что неизвестный тайно похитил из них денежные средства в размере около 8 миллионов рублей.

«В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы, работавший в данной организации. Имея свободный доступ в сейфовые помещения, при пересчете денежных средств организации периодически похищал их», – говорится в сообщении.

По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.