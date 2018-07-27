РИАМО – 27 июл. Капитализация Facebook за день резко снизилась на 119,4 миллиарда долларов, что стало историческим антирекордом на фондовом рынке США, сообщает Газета.ru.

Капитализация социальной сети, акции которой возглавляли в этом году рост бумаг ведущих технологических компаний, рухнула из-за переоценки инвесторами перспектив компании.

«Стоимость акций Facebook в четверг, 26 июля, снизилась на рекордные 19%. К моменту закрытия торгов ценные бумаги торговались по 176,26 доллара. Такой показатель, добавили в агентстве, привел к падению рыночной капитализации компании на 119,4 миллиарда долларов. Днем ранее она оценивалась в 629,71 миллиардов», – говорится в материале.

Данное падение стало самым большим снижением капитализации за день за всю историю фондового рынка США.

Из-за введения в Европе нового законодательства о защите персональных данных число активных пользователей Facebook в регионе упало за квартал на 1%.