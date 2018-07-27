РИАМО - 27 июл. Подмосковные судебные приставы начнут взаимодействовать с мировыми судами в электронном режиме с октября текущего года, это позволит сократить время на исполнение судебных решений, сообщил в интервью РИАМО руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области - главный судебный пристав региона Николай Коновалов.

Он отметил, что в службе эффективно работает система электронного межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти Российской Федерации и регистрирующими органами как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов.

«Следующий этап − введение системы электронного документооборота с мировыми судами. Для нас они второй по объему «поставщик» исполнительных документов после ГИБДД. С октября все исполнительные документы от мировых судов будем получать в электронном виде, а им, соответственно, таким же образом направлять данные об исполнении», - сказал Коновалов.

По его словам, электронное взаимодействие между судебными приставами и мировыми судами позволит значительно сократить время на исполнение судебных решений, а также сделать эффективней работу по защите прав и законных интересов жителей Подмосковья.

«Кроме того, подписано соглашение о взаимодействии с правительством Московской области. Для нас чрезвычайно важна перспектива такого сотрудничества. Она дает возможность получать документы в электронном виде от всех органов государственной власти региона. И оптимизировать работу, в том числе по взысканию денежных средств, поступающих в бюджеты различных уровней», - добавил Коновалов.

Он отметил, что управление ФССП по Московской области входит в число лидеров по взысканию задолженностей через системы электронных платежей в России.

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