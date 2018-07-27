РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Строительство надземного пешеходного перехода возле ЖК «Весенний» в Подольске начнется осенью текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Надземный переход будет состоять из металлического пролетного строения с ортотропной плитой прохожей части и габаритом 3 на 2,3 метра, его длина составит 46 метров. Крайние опоры перехода будут башенного типа с лестничными сходами и вертикальными подъемными платформами, которые обеспечат доступ маломобильных групп населения.

«Проект строительства надземного пешеходного перехода на 45-м километре Старосимферопольского шоссе в городском округе Подольск получил положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Реализация проекта начнется уже осенью этого года (2018 года – ред.)», – говорится в сообщении.

Проект включает строительство тротуаров, размещение двух остановок наземного общественного транспорта в районе жилых комплексов «Бородино» и «Весенний». В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения общественного порядка на переходе установят наружное видеонаблюдение. В ходе строительства запланированы работы по усилению существующей сети ливневой канализации, попадающей в зону проектирования надземного пешеходного перехода, и озеленению в районе участка строительства.

«Проект дороги был утвержден еще до застройки новых жилых комплексов и не учитывал обеспечение пешеходной доступности через Старосимферопольское шоссе. На сегодняшний день проект надземного перехода готов и прошел госэкспертизу, что позволит объявить конкурсные процедуры на строительство и начать работы уже осенью текущего года после заключения контракта. Завершить строительство объекта планируется в 2019 году», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Строительство перехода будет выполнено в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из дорожного фонда региона. Заказчиком проектирования является подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком – «ВТМ дорпроект Столица».