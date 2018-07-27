РИАМО - 27 июл. В столичном районе Западное Дегунино мужчина начал стрелять из пистолета на улице, его сопровождали еще двое молодых людей, передает корреспондент РИАМО.

На перекресток Весенней и Ангарской улиц вышли трое молодых мужчин. Один из них достал пистолет и сделал как минимум три выстрела.

Мужчина стрелял по направлению в противоположную сторону улицы.

После стрельбы обстановка на перекрестке спокойная, мужчины покинули место происшествия.

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