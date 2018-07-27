РИАМО - 27 июл. PR-директор ТНТ Ренат Шаяхметов заявил РИАМО в пятницу, что телеканал не дает комментариев о сносе съемочной площадки «Дома-2» для строительства дороги из Саларьево в Марьино, которая находится около поселка Летова Роща в новой Москве.

Ранее некоторые СМИ писали, что собственника земельного участка в новой Москве, на котором проходят съемки телепрограммы «Дом-2», заранее уведомили об изъятии земель для строительства дороги из Саларьево в Марьино.



«Мы не комментируем эту информацию», - сказал Шаяхметов.



Популярный телепроект «Дом-2» запустился в 2004 году.

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