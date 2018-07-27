РИАМО - 27 июл. PR-директор ТНТ Ренат Шаяхметов заявил РИАМО в пятницу, что телеканал не дает комментариев о сносе съемочной площадки «Дома-2» для строительства дороги из Саларьево в Марьино, которая находится около поселка Летова Роща в новой Москве.
Ранее некоторые СМИ писали, что собственника земельного участка в новой Москве, на котором проходят съемки телепрограммы «Дом-2», заранее уведомили об изъятии земель для строительства дороги из Саларьево в Марьино.
«Мы не комментируем эту информацию», - сказал Шаяхметов.
Популярный телепроект «Дом-2» запустился в 2004 году.
Хоккеист Овечкин и фигуристка Сотникова снялись в новом клипе Бузовой>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии