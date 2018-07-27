РИАМО - 27 июл. Неизвестный проник в магазин на проезде Дежнева, где смог открыть сейф и похитить оттуда 1,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию поступило сообщение о краже из магазина по адресу: проезд Дежнева, дом 27, корпус 1.

«В период с 07:00 до 08:00 неизвестный путем подбора ключа к сейфу, расположенному в комнате администрации, совершил кражу принадлежащих магазину 1,3 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело, добавил он.