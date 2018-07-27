РИАМО - 27 июл. Внедорожник Audi Q7 стоимостью 3,3 миллиона рублей похитили у безработной женщины в Восточном округе Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, инцидент произошел на Большой Косинской улице, дом 1Б.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 июля в период с 10:45 до 10:56 от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Audi Q7, принадлежащего неработающей женщине 1977 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 3,34 миллиона рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело, идет розыск автомобиля и подозреваемых, добавил он.