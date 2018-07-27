В подмосковных Люберцах на 27-ом километре Новорязанского шоссе в районе поселка Мирный столкнулись шесть автомобилей, в дорожной аварии погибли четыре человека.
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В подмосковных Люберцах на 27-ом километре Новорязанского шоссе в районе поселка Мирный столкнулись шесть автомобилей, в дорожной аварии погибли четыре человека.
Видео: РЕН.ТВ
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