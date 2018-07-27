РИАМО - 27 июл. Подмосковные судебные приставы за год взыскивают около 1,8 миллиарда рублей задолженности по штрафам за нарушение правил безопасности дорожного движения, сообщил в интервью РИАМО руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области - главный судебный пристав региона Николай Коновалов.

«В управлении ФССП России по Московской области сейчас на исполнении 3,5 миллиона производств, из них около 2 миллионов − это исполнительные производства по взысканию административных штрафов по постановлениям органов Госавтоинспекции. <…> За год судебные приставы Подмосковья взыскивают порядка 1,8 миллиарда рублей с нарушителей правил безопасности дорожного движения», - сказал Коновалов.

Он отметил, что такое большое количество неплательщиков штрафов ГИБДД объясняется тем, что в Московской области высокая плотность населения, развита система видеофиксации нарушений, а также многие следуют по Подмосковью транзитом.

«Управление службы судебных приставов по Московской области впервые за последние пять лет наблюдает тенденцию к снижению числа исполнительных производств по постановлениям Госавтоинспекции. Аналогичную динамику отмечают и сотрудники смежного ведомства. Начальник ГИБДД Подмосковья на недавней коллегии подчеркнул, что в немалой степени на уровень безопасности на дорогах повлиял принцип неотвратимости наказания – взыскания штрафа», - добавил Коновалов.

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