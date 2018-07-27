РИАМО – 27 июл. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, Московской области удалось достичь одного из лучших в мире показателей по одногодичной летальности и общей смертности от онкологических заболеваний, сообщает «Медвестник».

Это заявление Скворцова сделала 25 июля на совещании под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева после посещения онкорадиологического центра Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. На встрече также присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства России Татьяна Голикова.

«Важно отметить, что у регионов, которые сумели включить основные координирующие механизмы, показатели уже соответствуют европейским <…>. Мы находимся на территории Московской области. Хочу отметить, что, по последним данным (за первую половину этого года – ред.), одногодичная летальность составила 13,5%. И общая смертность уже ниже среднероссийской, она составила 147 на 100 тысяч. Это один из лучших в мире показателей. То есть наши усилия работают», – сказала министр.

Скворцова отметила, что вместе с тем Россия пока отстает по выявляемости злокачественных новообразований, в том числе на ранней стадии.

«Случаи первичной заболеваемости на треть ниже, чем в странах Европы. И отстаем по показателю одногодичной летальности. Мы сумели выйти на 22,5%, в Евросоюзе этот показатель ниже 16%», – уточнила глава Минздрава.

В Подмосковье функционируют два онкорадиологических центра - в Балашихе и в Подольске, ежедневно в них могут получать лечение 200 человек. Прием пациентов осуществляется с апреля 2018 года, уже пролечено две тысячи человек. Диагностика опухолей осуществляется с помощью методов позитрон-эмиссионной томографии (ПЭТ), сцинтиграфии, магнито-резонансной томографии и компьютерной томографии.