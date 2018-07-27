РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Пожарные в ночь на пятницу потушили загоревшийся в результате столкновения автомобиль, есть пострадавшие, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

В пятницу около 00:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в результате ДТП по адресу: Люберцы, 27 километр Новорязанского шоссе, трасса М-5 Урал. Движение было частично затруднено. Были пострадавшие.

«Факт ДТП и возгорания автомобиля подтверждаю. На тушение выезжала пожарная часть №232, один отряд и спасатели для ликвидации последствий ДТП», – сказал Иванов.

В тушении пожара участвовали девять единиц техники и 26 человек, из них от МЧС три человека и 1 единица техники.