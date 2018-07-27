РИАМО - 27 июл. Прокуратура Юго-Западного округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей жены народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и передает дело в суд, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

«По версии следствия, женщина организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра бескорпусной видеокамеры, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения. Впоследствии видеозапись, содержащая личную тайну, была продемонстрирована в эфире одного из центральных каналов», – говорится в сообщении.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.