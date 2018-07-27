РИАМО - 27 июл. Полицейские отдела МВД «Орехово-Зуевское» задержали двух местных жительниц в возрасте 19 и 43 лет, подозреваемых в незаконном сбыте более 100 свертков с наркотиками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра, а также в результате обыска по месту временного проживания злоумышленниц полицейские обнаружили и изъяли более 100 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. По результатам исследования установлено, что изъятое является метадоном массой более 130 граммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 (незаконное хранение наркотических средств) и части 30, статьи 228.1 (покушение на сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкции данных статей предусматривают максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до 10 и 20 лет соответственно. Подозреваемых заключили под стражу.