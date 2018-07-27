РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В ночь на пятницу на Новорязанском шоссе Люберец КамАЗ столкнулся с пятью автомобилями, погибли четыре человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Двадцать седьмого июля в 00:40 от дежурного ЕДДС Люберец поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В результате грубого нарушения ПДД водитель автомобиля КамАЗ совершил выезд на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение шести автомобилей: ВАЗ 2109, Газель Next, Citroen Berlingo, Volkswagen Touareg, Мусоровоз КамАЗ, Chevrolet Orlando.

«Произошло возгорание автомобиля ВАЗ 2109. В результате погибло 4 человека в данном автомобиле, детей среди них не было», – говорится в сообщении.