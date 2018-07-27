РИАМО - 27 июл. В Московской области ежегодно привлекаются к уголовной ответственности более 1 тысячи неплательщиков алиментов на детей, сообщил в интервью РИАМО руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области - главный судебный пристав региона Николай Коновалов.

«Ежегодно мы привлекаем к уголовной ответственности более 1 тысячи должников за уклонение от исполнения судебных решений по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей», - сказал Коновалов.

Он отметил, что подмосковные приставы в прошлом году взыскали в пользу несовершеннолетних детей более 1 миллиарда рублей.

«Мы используем весь спектр мер понуждения по такому социально напряженному направлению, как взыскание алиментных платежей: ограничения прав на управление автомобилем, на выезд за пределы страны, арест имущества и денежных средств на банковских счетах, привлечение к административной и уголовной ответственности», - добавил Коновалов.

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