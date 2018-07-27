РИАМО - 27 июл. Северный вестибюль станции метро «Каховская» одноименной линии до 3 августа закрыт на ремонт, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

«Изменение режима работы «Каховской» нужно для ремонта лестницы, которая ведет с платформы в вестибюль станции. Специалисты демонтируют старые ступени и заменят их на новые. Работы будут вестись круглосуточно. Такой же ремонт уже провели в южном вестибюле», - говорится в сообщении.

Выйти со станции «Каховская» можно будет через южный вестибюль, а также через станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. В этот период здесь будут дежурить сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться.