РИАМО - 27 июл. В садовом товариществе «Турейка-92» городского округа Наро-Фоминск и в деревне Ямуга городского округа Клин нашли два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения нет, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«24 июля в 14:45 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Наро-Фоминск поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Место обнаружения огорожено и охраняется полицией», – говорится в сообщении.

Также в этот же день от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Клин поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.

В пятницу изъятие и уничтожение минометной мины в Наро-Фоминске запланировано силами министерства обороны РФ, а боеприпаса в Клину – силами ПСО-22.