РИАМО - 27 июл. Футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей построят на улице Суздальской в Москве, спортивный комплекс вместит медкабинет, тренажерный зал, учебный класс, раздевалки, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра города.

«Фасады здания украсят впечатляющие алюминиевые аппликации в виде силуэтов спортсменов. Это десять футбольных игроков высотой пять метров. Вечером гигантские фигуры будет украшать светодиодная подсветка», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

За пожарной безопасностью современного комплекса будут следить, в том числе, роботы-пожарные. Их установят вдоль футбольного поля. Это шесть роботизированных машин, оснащенных интеллектуальной системой распознавания дыма, а также автоматизированной гидравлической системой и пожарным рукавом. В случае задымления или возгорания они автоматически начнут работать.

«Новое футбольное поле станет одной из крупнейших круглогодичных площадок для игры с мячом в Москве после спортивного комплекса «Лужники», стадионов «Спартак» и ЦСКА. Площадь футбольного поля составит шесть тысяч квадратных метров, а высота самого здания — более 22 метров. Инженеры-проектировщики учли, что во время игры футбольный мяч способен подняться над уровнем футбольного поля на 15–20 метров», — отметил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

В столице реализуется программа по строительству профессиональных футбольных полей для спортивных школ. К 2020 году футбольное поле с искусственным покрытием и инфраструктурой появится в каждом округе города.

Подготовка к чемпионату мира по футболу, который принимала столица с 14 июня по 15 июля, подняла на новый уровень спортивные, туристические объекты, инфраструктуру гостеприимства и медицинского обслуживания.