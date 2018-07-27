РИАМО - 27 июл. Более 7,5 миллионов пассажиров перевезли поезда Большой кольцевой линии Московского метрополитена с момента ее запуска, пассажиропоток вырос на 28%, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра города.

«С момента открытия пяти станций нового кольца метро пассажиропоток линии вырос почти на 28%. Если в феврале станциями воспользовались около 1,2 миллиона пассажиров, то в июле – почти 1,6 миллиона. Самыми популярными станциями остаются «Деловой центр» и «ЦСКА». С момента ввода в эксплуатацию они приняли почти 2,5 миллиона и 2,3 миллиона пассажиров соответственно», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Протяженность Большой кольцевой линии составит 69 километров, на ней будет 31 станция. С нее можно будет сделать пересадки на другие станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). Завершить строительство планируется в 2021–2022 годах.

С открытием первого участка Большой кольцевой линии для пассажиров стали доступны четыре новые пересадки: «Шелепиха» БКЛ – «Шелепиха» МЦК, «Хорошевская» БКЛ – «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии, «Хорошевская» БКЛ – «Хорошево» МЦК, «Петровский парк» БКЛ – «Динамо» Замоскворецкой линии.

5 июля стало рекордным днем для Большой кольцевой линии – тогда поезда перевезли 68,3 тысячи пассажиров.

«С вводом станций «Хорошевская» и «Петровский парк» пассажиропоток на станциях «Полежаевская» и «Динамо» снизился на 5 и 3% соответственно. С появлением новых пересадок со станций метро на станции МЦК пассажиры стали почти на 17% чаще пользоваться станцией МЦК «Шелепиха». В то же время на станции МЦК «Хорошево» пассажиропоток уменьшился на 20%», – уточняется в сообщении.