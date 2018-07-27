РИАМО - 27 июл. В Московской области в Волоколамском районе в деревнях Шитьково и Княжево обнаружили пять артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«24 июля в 14:30 от оперативного дежурного ЕДДС Волоколамского района поступило сообщение об обнаружении двух артиллерийских снарядов времен ВОВ в деревне Шитьково. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

В этот же день в деревне Княжево обнаружили три артиллерийских снарядов времен войны. Места обнаружения боеприпасов огорожены и охраняются полицией.

В пятницу изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами пожарно-спасательного отряда №22.